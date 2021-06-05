Випс выиграл вторую гонку Формулы-2 в Баку, Шварцман — пятый, Гуаньюй сошёл

Гонщик команды «Хайтек», участник молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс одержал победу во второй спринтерской гонке этапа Формулы-1 в Баку. Эстонцу удалось опередить стартовавших с первой линии Давида Бекмана и Бента Вискала. Бекман в итоге финишировал вторым, а Вискал — четвёртым. Бент пропустил вперёд Джехана Дарувалу, но сдержал россиянина Роберта Шварцмана, который поднялся с десятой позиции на пятую.
Лидер общего зачёта Чжоу Гуаньюй сошёл уже на первом круге, когда столкнулся в первом повороте с Дэниелом Тиктумом. Британец после разворота сумел продолжить борьбу и финишировал шестым.
Формула-2. Азербайджан. Вторая гонка.
1. Юри Випс («Хайтек») — 21 круг
2. Давид Бекман («Хароуз») +3,2
3. Джехан Дарувала («Карлин») +3,8
4. Бент Вискал («Трайдент») +4,6
5. Роберт Шварцман («Према») +5,0
6. Дэниел Тиктум («Карлин») +6,2
7. Лайам Лоусон («Хайтек») +6,7
8. Оскар Пиастри («Према») +9,1
9. Тео Пуршер («АРТ») +13,3
10. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») +15,4...
18. Кристиан Лундгор («АРТ») — сошёл
21. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — сошёл.
Формула-2. Личный зачёт
1. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 78 очков
2. Оскар Пиастри («Према») — 55 очков
3. Тео Пуршер («АРТ») — 55 очков
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 54 очка
5. Роберт Шварцман («Према») — 51 очко
6. Джехан Дарувала («Карлин») — 47 очков
7. Юри Випс («Хайтек») — 38 очков
8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 38 очков
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 29 очков
10. Ральф Бошунг («Кампос») — 26 очков
11. Давид Бекман («Хароуз») — 24 очка
12. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 23 очка
13. Кристиан Лундгор («АРТ») — 16 очков
14. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков
15. Маркус Армстронг («ДАМС») — 12 очков
16. Бент Вискал («Трайдент») — 8 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 4 очка
18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.
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