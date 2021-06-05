Сайнс объяснил, почему его развернуло после аварии Цуноды

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал инцидент в конце третьего сегмента квалификации Гран-при Азербайджана, когда его болид развернуло после аварии Юки Цуноды.
«Я ехал на скорости 330 км/ч, увидел дым и не знал, сумел ли он пройти поворот или врезался. Так что я ударил по тормозам, причём очень сильно, но попытался все равно проехать поворот. Сразу после этого я увидел, что он попал в аварию, так что мне пришлось избегать столкновения.
Это неидеально: две гонки подряд машина прямо передо мной попадает в аварию в третьем сегменте. В этот раз, вероятно, мне следовало проехать два быстрых круга. Очевидно, что это дало Шарлю две дополнительные десятые на прямой, чтобы побороться за поул. Но я не знал, что в третьем сегменте снова будет красный флаг», — приводит слова Сайнса RaceFans.
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