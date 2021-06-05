Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс объяснил, почему его развернуло после аварии Цуноды

Сайнс объяснил, почему его развернуло после аварии Цуноды
Евгений Кустов
Комментарии

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал инцидент в конце третьего сегмента квалификации Гран-при Азербайджана, когда его болид развернуло после аварии Юки Цуноды.

«Я ехал на скорости 330 км/ч, увидел дым и не знал, сумел ли он пройти поворот или врезался. Так что я ударил по тормозам, причём очень сильно, но попытался все равно проехать поворот. Сразу после этого я увидел, что он попал в аварию, так что мне пришлось избегать столкновения.

Это неидеально: две гонки подряд машина прямо передо мной попадает в аварию в третьем сегменте. В этот раз, вероятно, мне следовало проехать два быстрых круга. Очевидно, что это дало Шарлю две дополнительные десятые на прямой, чтобы побороться за поул. Но я не знал, что в третьем сегменте снова будет красный флаг», — приводит слова Сайнса RaceFans.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021