Цунода прокомментировал аварию и своё первое попадание в третий сегмент квалификации

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1, а также свою аварию в конце третьего сегмента, из-за которого сессия была прервана досрочно. Японец впервые в карьере прошёл в третий сегмент.
«До второго сегмента я был очень рад, всё на этой неделе шло очень хорошо. Я впервые в Азербайджане, мы последовательно поднимали скорость. Я в первый раз попал в третий сегмент и, конечно, рад этому, но у меня смешанные чувства.
Авария? Я бы сказал, что всё не так плохо, как в Имоле. Не стоит беспокоиться за коробку передач, это позитивный момент.
Я стартую внутри очковой зоны, и тут чуть легче обгонять, так что, надеюсь, завтра я смогу свести всё воедино», — приводит слова Цуноды F1i.
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