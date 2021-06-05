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Вольф объяснил, почему Боттас создавал слипстрим Хэмилтону, а не наоборот

Вольф объяснил, почему Боттас создавал слипстрим Хэмилтону, а не наоборот
Евгений Кустов
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему на первой попытке в третьем сегменте квалификации Гран-при Азербайджана Валттери Боттас создавал слипстрим Льюису Хэмилтону, а не наоборот. Также Вольф оценил прогресс «Мерседеса».

«У нас есть правило с начала сезона. Любой из пилотов может решать, выезжает ли он первым или вторым. В этот уик-энд была очередь Льюиса, и он решил выехать вторым. Ничего удивительного.

В третьей практике мы экспериментировали, и я должен сказать, что инженеры в Брэкли и Бриксуорте проделали серьёзную работу — мы работали по их программе. Одни эксперименты были удачными, другие — нет. В итоге мы получили намного больше ответов на имевшиеся у нас вопросы, и машина была хороша.

У нас есть конфигурации с высокой и низкой прижимной силой, мы их обсуждали. Валттери выбрал высокую прижимную силу, Льюис — низкую, но разница не слишком велика», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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