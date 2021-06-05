«Феррари» опередила «Ред Булл» по количеству поулов в сезоне-2021

Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул на Гран-при Азербайджана. Как и в Монако, монегаск застолбил за собой первое место после того, как сессия прервалась красными флагами. Второе место у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», топ-3 замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл». Валттери Боттас примет старт лишь с десятой позиции.
Таким образом, в сезоне 2021 года команда «Феррари» завоевала больше поул-позиций, чем «Ред Булл», лидирующая в Кубке конструкторов. На счету Леклера два поула, Макс Ферстаппен стартовал с первой позиции лишь однажды — на первом этапе сезона, Гран-при Бахрейна.
Ещё три поул-позиции у пилотов «Мерседес» — дважды с первой позиции стартовал Льюис Хэмилтон и один раз Валттери Боттас.
«Феррари» после пяти этапов сезона идёт на четвёртой позиции в Кубке конструкторов, уступая 71 очко «Ред Булл».
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