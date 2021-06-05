Норрис назвал своё наказание несправедливым и призвал изменить правила

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал штраф в виде потери трёх мест на стартовой решётке за то, что британец не заехал в боксы после остановки квалификации Гран-при Азербайджана.



Обычно за такие проступки штрафуют на пять позиций, но стюарды учли, что у Ландо было мало времени, чтобы среагировать на вывешивание красных флагов. Кроме того, Норрису дали три штрафных балла.



«Это сильное наказание, ведь при наших скоростях нужно так быстро принимать решения. То, что я сделал, было лучшей и самой безопасной вещью. У меня не было времени поговорить с инженером и обсудить, должен я заезжать в боксы или нет. Я сделал всё, что, как я думал, должен был сделать.



То, что у меня теперь восемь баллов, делает всё даже хуже. Я не заслуживал трёх очков в свою лицензию, я не сделал ничего опасного. Для некоторых ситуаций они должны ещё раз обдумать степень наказаний.



Такие ситуации не должны портить мою гонку из-за подобных решений. На мой взгляд, это плохое решение, просто несправедливое наказание. Но ситуация такая, какая есть. Я ничего не могу с ней сделать», — приводит слова Норриса The Race.