Марко — об остановке квалификации: Макс уже шёл быстрее

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, где Макс Ферстаппен стал третьим, а Серхио Перес — седьмым.



«Мы были более осторожны на первом комплекте шин и затем атаковали на втором. Макс уже шёл быстрее, у нас имелись внутренние подсчёты, но затем Юки и Сайнс попали в аварию и всё снова было кончено. Здесь в квалификации надо забывать тактику: нужно выезжать первым и проезжать как можно более быстрый круг.



»Мерседес" сильно прибавил, но мы не должны забывать, что Боттас помог Льюису слипстримом. Это стоило по меньшей мере пяти десятых. Если их отнять… Не думаю, что в гоночном режиме они впереди, но положение в пелотоне снова изменилось. Мы можем ожидать захватывающей гонки", — приводит слова Марко GPBlog.