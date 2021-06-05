«Наши машины остались целыми». Штайнер подвёл итоги квалификации для «Хааса»
Поделиться
Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1, где немецкий гонщик команды Мик Шумахер занял семнадцатое место, а россиянин Никита Мазепин показал восемнадцатый результат. Двух пилотов разделило менее одной десятой секунды.
«Для наших парней эта сессия стала ещё одним этапом обучения. В такой квалификации можно многому научиться: она была весьма захватывающей. Хорошо, что мы остались в стороне от аварий, а их случилось немало. На этой трассе можно многому научиться — например, слипстриму. Думаю, они многому научились за короткое время. Надеюсь, это поможет им в будущем. В остальном мы сделали максимум возможного, а две наши машины остались целыми», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 5 июня 2021
-
20:48
-
20:46
-
20:42
-
20:23
-
20:16
-
20:10
-
20:01
-
19:54
-
19:46
-
19:38
-
19:17
-
19:10
-
18:46
-
18:41
-
18:17
-
18:15
-
18:00
-
17:09
-
16:56
-
16:28
-
15:51
-
14:47
-
14:30
-
13:15
-
13:07
-
12:51
-
11:54
-
11:42
-
11:21
-
11:02
-
09:54
-
09:00
-
08:00
-
00:59
- 4 июня 2021
-
23:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам