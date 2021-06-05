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«Наши машины остались целыми». Штайнер подвёл итоги квалификации для «Хааса»

«Наши машины остались целыми». Штайнер подвёл итоги квалификации для «Хааса»
Евгений Кустов
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1, где немецкий гонщик команды Мик Шумахер занял семнадцатое место, а россиянин Никита Мазепин показал восемнадцатый результат. Двух пилотов разделило менее одной десятой секунды.

«Для наших парней эта сессия стала ещё одним этапом обучения. В такой квалификации можно многому научиться: она была весьма захватывающей. Хорошо, что мы остались в стороне от аварий, а их случилось немало. На этой трассе можно многому научиться — например, слипстриму. Думаю, они многому научились за короткое время. Надеюсь, это поможет им в будущем. В остальном мы сделали максимум возможного, а две наши машины остались целыми», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

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