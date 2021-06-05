«Что-то не так». Боттас подозревает наличие глобальной проблемы

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал десятый результат в квалификации Гран-при Азербайджана.



«У меня весь уик-энд проблемы с темпом, и я чувствую, что в конечном счёте что-то не так: я на пределе, но так далеко от нужной скорости. А если буду атаковать сильнее, то задену стену. Внутри команды у нас поочерёдное право выбора, и в этот уик-энд Льюис выбирает, кто из нас выезжает первым, так что, очевидно, что на первой попытке в третьем сегменте у него был слипстрим от меня. На второй попытке я попробовал получить слипстрим от Шарля, но возник красный флаг, который остановил мой быстрый круг.



Завтра будет нелегко, но я знаю, что в гонке может произойти всё что угодно. Тут бывало, что я уступал круг, а в итоге финишировал впереди. Так что ты никогда не знаешь, что будет. Мы продолжим стараться, а я попробую всё понять сегодня вечером и побороться завтра», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».