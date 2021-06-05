Хэмилтон и Ферстаппен призвали Вольфа и Хорнера уладить все вопросы на ринге
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На пресс-конференции после квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен выработали идею, которая позволит их командам уладить все споры насчёт слишком гибких передних и задних антикрыльев. Хэмилтон и Ферстаппен в шутку призвали Тото Вольфа и Кристиана Хорнера сразиться на боксёрском ринге.
«Мы должны отправить их на ринг», — первым предложил Хэмилтон.
«Думаю, весовая категория станет некоторой проблемой», — ответил Ферстаппен, на что Хэмилтон заметил, что у Вольфа и Хорнера одинаковый вес, но разный рост.
«В любом случае я целиком поддерживаю идею с рингом — вообще для всей Формулы-1: внедрить его вместо штрафов. Было бы здорово!» — заключил голландский гонщик «Ред Булл».
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