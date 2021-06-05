Хэмилтон и Ферстаппен призвали Вольфа и Хорнера уладить все вопросы на ринге

На пресс-конференции после квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен выработали идею, которая позволит их командам уладить все споры насчёт слишком гибких передних и задних антикрыльев. Хэмилтон и Ферстаппен в шутку призвали Тото Вольфа и Кристиана Хорнера сразиться на боксёрском ринге.



«Мы должны отправить их на ринг», — первым предложил Хэмилтон.



«Думаю, весовая категория станет некоторой проблемой», — ответил Ферстаппен, на что Хэмилтон заметил, что у Вольфа и Хорнера одинаковый вес, но разный рост.



«В любом случае я целиком поддерживаю идею с рингом — вообще для всей Формулы-1: внедрить его вместо штрафов. Было бы здорово!» — заключил голландский гонщик «Ред Булл».