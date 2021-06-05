Мазепин: я шёл на шесть десятых быстрее на своём лучшем круге

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, какие ошибки помешали ему опередить Мика Шумахера в квалификации Гран-при Азербайджана, где он уступил немцу менее одной десятой.



«Я шёл на шесть десятых быстрее на своём лучшем круге, но перетормозил в последнем повороте», — приводит слова Мазепина Motorsport-Magazin.



У россиянина был шанс исправиться на последнем быстром круге, однако на сей раз он ошибся в третьем повороте и был вынужден проехать прямо в зону вылета.



«Это идеальный пример того, когда хочешь слишком много. Такое случается, когда у тебя не так много возможностей, а я нервничал, что не выполнил свою работу нормально. Это необходимо, чтобы быть довольным и спокойно заснуть», — отметил Мазепин.

Новость по теме Мазепин: ни разу не был настолько разочарован своим выступлением с самого начала сезона