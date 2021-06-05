Вольф назвал Хорнера болтуном и порекомендовал быть скромнее

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал свежее заявление главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Руководитель «быков» порекомендовал Вольфу «держать свой рот на замке», а не размышлять насчёт возможности подать протест на гнущиеся задние антикрылья «Ред Булл».



«Кристиан — немного болтун, ему нравится работать на камеру. Легко быть язвительным, когда ты возглавляешь протоколы. Но, я думаю, ему следует быть немного скромнее.



Угроза протеста? Думаю, тема остаётся открытой. Последний раз протест на гибкость передних антикрыльев подавался в 2014 году на „Ред Булл“, так что у него уже есть некоторый опыт. Так или иначе, нужно просто уладить вопросы», — приводит слова Вольфа The Race.

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