Хэмилтон: результат стал неожиданностью

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана, которую он закончил на второй позиции.



«Учитывая обстоятельства, я доволен тем кругом, что мне удалось проехать. Это было неожиданностью, потому что у нас были проблемы на протяжении всего уик-энда. Но мы сохраняли самообладание и продолжали вести дискуссии за кулисами, бросая вызов друг другу и не принимая ответ „нет“.



Сегодня был самый большой скачок, который нам когда-либо удавалось совершать между третьей тренировкой и квалификацией. Мы смогли найти кое-что в концовке третьей тренировки и продолжили двигаться в этом направлении. Это было сложно, много работы было сделано на заводе, надеюсь, что все довольны результатом, но у нас ещё много работы, которую нужно сделать завтра.



Наш гоночный темп выше, чем квалификационный, мы отстаём на единственном круге. Мы пока не понимаем, поему так, но хочется надеяться, что в гонке мы сможем побороться с другими командами», — приводит слова Льюиса Хэмилтона пресс-служба команды.