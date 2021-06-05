Ферстаппен: тупая квалификация

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана.



«Тупая квалификация. Разумеется, я недоволен, потому что был уверен, что нам удастся побороться за поул. Мы отлично чувствовали себя на протяжении всего уик-энда, но квалификация получилась беспорядочной, учитывая все красные флаги и особенно тот, что остановил всех нас в конце третьего сегмента квалификации.



Что есть — то есть, это прискорбно, но на городских трассах такое случается. Конечно, хотелось бы стартовать выше, но третье место — не так уж и плохо. Мы знаем, что у нас хорошая машина, так что мы можем бороться за победу. Как мы могли увидеть в квалификации, на этой трассе может случиться всё, что угодно, так что стоит надеяться на чистый старт и то, что затем мы сможем оказать давление.



Учитывая три команды впереди, может быть весьма интересно с точки зрения стратегии и сохранения работоспособности шин. Мы по-прежнему впереди, так что давайте посмотрим, что мы сможем сделать завтра», — приводит слова Макса Ферстаппена пресс-служба команды.