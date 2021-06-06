Тото Вольф: сага о «гибких» крыльях начинает надоедать всем, включая меня самого

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о ситуации с «гибкими» задними крыльями. Напомним, Вольф жаловался на то, что заднее антикрыло болида «быков» слишком сильно гнётся на прямых, а новые, более жёсткие, тесты ФИА будут введены только после Гран-при Азербайджана.

«Думаю, что сага о «гибких» крыльях начинает надоедать всем, включая меня самого. Не знаю, что было на машине «Ред Булл» и что будет у них в гонке.



Верю, что этот чемпионат будет долгим. Чего нам нужно избегать, так это таких уик-эндов, как в Монако. Но нужно продолжать набирать очки на этапах, где мы не так сильны, чтобы не потерять слишком много, что и было нашей целью.



Затем на других трассах, очевидно, нужно сделать рывок вперед. Я ни разу не смотрел в личный зачёт гонщиков или Кубок конструкторов в этом году», — приводит слова Вольфа Racingnews365.