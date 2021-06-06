Мазепин предложил покритиковать Хэмилтона и Переса за повторение его манёвров

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин обратился к своим критикам после квалификации Гран-при Азербайджана. Гонщик указал на то, что во время квалификации Гран-при Азербайджана другие пилоты тоже обгоняли соперников в конце прогревочного круга, за что Никиту критиковали в начале сезона. Это считается нарушением неписаных джентльменский договоренностей между пилотами.
«Для меня ситуация предельно ясна. Но в этом случае я хотел бы обратиться ко всем тем людям, которые критиковали меня, и попросить критиковать и других пилотов. Потому что если правила есть правила, то они должны быть одинаковыми для всех гонщиков.
Смотрел, как это делают лучшие в нашем спорте — Льюис, Чеко. И я не видел, чтобы вокруг этого было много дискуссий. Никаких обид, но давайте выберем маршрут, по которому мы хотели бы двигаться в Ф-1», — приводит слова Мазепина GPFans.
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