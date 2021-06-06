Эксперт: Боттас не может сравниться с Хэмилтоном. Их борьба — театральная постановка

Известный немецкий журналист Кай Эбель поделился мнением о противостоянии пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Меня радует то, что наконец-то появилось что-то похожее на соревнование. В «Мерседесе» в последние годы дуэль внутри команды представлялась нам как открытое соревнование. Я всегда думал, что это некая театральная постановка. Было очевидно, что Валттери Боттас не может сравниться с Льюисом Хэмилтоном. Макс Ферстаппен против Льюиса Хэмилтона — это настоящая дуэль с участием разных парней из разных поколений, на разных машинах и в разных командах. Именно так и нужно в спорте.



Если честно, я лучше лажу с Ферстаппеном. Он более аутентичный и настоящий. С Льюисом иногда мне кажется, что он отстранён. Если ему хочется, он здоровается. Если нет, он просто пройдёт мимо вас. Льюис вживается в разные роли, а Макс играет только свою. Поэтому работа с Максом более предсказуема и проста», — приводит слова Эбеля Sport1.