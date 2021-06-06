Скончался один из ключевых акционеров «Макларена» Мансур Ойех. Об этом пресс-служба команды сообщила в «Твиттере».

«Макларен» с глубокой скорбью сообщает о смерти Мансура Ойеха, бывшего акционером команды с 1984 года. Господин Ойех скончался сегодня утром в Женеве в возрасте 68 лет в окружении своей семьи, которой команда выражает самые искренние соболезнования», — говорится в сообщении.

Публикация доступна на странице «Макларена» в «Твиттере».

До 2018 года Ойех занимал должность директора McLaren Group. Ойех был одним из главных инвесторов «Макларена» с 1984 года и владельцем около 14 процентов акций команды. Летом 2020 года бизнесмен покинул совет директоров компании, при этом остался вторым по доле акционером.