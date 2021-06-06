Ферстаппен разбил болид на стартовой прямой за 4 круга до финиша в Баку, гонка остановлена
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен разбил болид, врезавшись в ограждение на стартовой прямой за четыре круга до финиша гонки на Гран-при Азербайджана.
Посмотреть фотографию можно на странице Формулы-1 в «Твиттере».
Посмотреть фотографию можно на странице Формулы-1 в «Твиттере».
Причиной случившегося стала проблема с левым заднем колесом. Гонка была остановлена красными флагами, на 49-м круге ожидается рестарт.
После схода Ферстаппена на первую строчку вышел его напарник Серхио Перес.
Напомним, по итогам квалификации Гран-при Азербайджана Ферстаппен стал третьим. С поула стартовал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, в тройку лучших по итогам квалификационного заезда вошёл также пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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