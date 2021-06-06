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Перес вышел на третье место в общем зачёте Ф-1, «Ред Булл» оторвался от «Мерседеса»

Перес вышел на третье место в общем зачёте Ф-1, «Ред Булл» оторвался от «Мерседеса»
Микаил Гусейнов
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес после победы на Гран-при Азербайджана вышел на третье место в общем зачёте чемпионата мира. В активе мексиканца 69 очков. Макс Ферстаппен, невзирая на сход, сохранил лидерство в чемпионате, так как Льюис Хэмилтон в Баку также не набрал очков.

В Кубке конструкторов произошли заметные изменения. «Ред Булл» с учётом победы Переса и полного провала «Мерседеса» оторвался от немецкой команды на 26 очков. «Альфа Таури», набрав 21 очко в Баку, вышла на пятое место в зачёте.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 105 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 101
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 69
4. Ландо Норрис («Макларен») — 66
5. Шарль Леклер («Феррари») — 52
6. Валттери Боттас («Мерседес») — 47
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 42
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 31
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 28
10. Даниэль Риккардо («Макларен») — 26
11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 13
12. Эстебан Окон («Альпин») — 12
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 8
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 174 очков
2. «Мерседес» — 148
3. «Феррари» — 94
4. «Макларен» — 92
5. «Альфа Таури» — 39
6. «Астон Мартин» — 37
7. «Альпин» — 25
8. «Альфа Ромео» — 2.

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