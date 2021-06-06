Перес вышел на третье место в общем зачёте Ф-1, «Ред Булл» оторвался от «Мерседеса»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес после победы на Гран-при Азербайджана вышел на третье место в общем зачёте чемпионата мира. В активе мексиканца 69 очков. Макс Ферстаппен, невзирая на сход, сохранил лидерство в чемпионате, так как Льюис Хэмилтон в Баку также не набрал очков.

В Кубке конструкторов произошли заметные изменения. «Ред Булл» с учётом победы Переса и полного провала «Мерседеса» оторвался от немецкой команды на 26 очков. «Альфа Таури», набрав 21 очко в Баку, вышла на пятое место в зачёте.

Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 105 очков

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 101

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 69

4. Ландо Норрис («Макларен») — 66

5. Шарль Леклер («Феррари») — 52

6. Валттери Боттас («Мерседес») — 47

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 42

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 31

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 28

10. Даниэль Риккардо («Макларен») — 26

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 13

12. Эстебан Окон («Альпин») — 12

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 8

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.



Кубок конструкторов:



1. «Ред Булл» — 174 очков

2. «Мерседес» — 148

3. «Феррари» — 94

4. «Макларен» — 92

5. «Альфа Таури» — 39

6. «Астон Мартин» — 37

7. «Альпин» — 25

8. «Альфа Ромео» — 2.