Впервые с Гран-при Монако — 2018 победу «Ред Булл» принёс не Макс Ферстаппен

Успех Серхио Переса на Гран-при Азербайджана стал для «Ред Булл» первым с Гран-при Монако 2018 года, где победу команде принёс бы не Макс Ферстаппен.

В 2018 году в Монте-Карло победил Даниэль Риккардо. То была последняя победа австралийца в составе «Ред Булл». По завершении сезона он покинул Милтон Кинс. В сезонах 2019-2020 за команду выступали Пьер Гасли и Александер Албон, но ни француз, ни таец не смогли принести «Ред Булл» ни одной победы. После упомянутого Гран-при Монако команда побеждала девять раз и во всех случаях — благодаря Ферстаппену.

Перес благодаря успеху на городской трассе в столице Азербайджана не только одержал вторую победу в карьере, но и поднялся на третье место в общем зачёте.