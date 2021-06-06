Впервые с Гран-при Монако — 2018 победу «Ред Булл» принёс не Макс Ферстаппен
Поделиться
Успех Серхио Переса на Гран-при Азербайджана стал для «Ред Булл» первым с Гран-при Монако 2018 года, где победу команде принёс бы не Макс Ферстаппен.
В 2018 году в Монте-Карло победил Даниэль Риккардо. То была последняя победа австралийца в составе «Ред Булл». По завершении сезона он покинул Милтон Кинс. В сезонах 2019-2020 за команду выступали Пьер Гасли и Александер Албон, но ни француз, ни таец не смогли принести «Ред Булл» ни одной победы. После упомянутого Гран-при Монако команда побеждала девять раз и во всех случаях — благодаря Ферстаппену.
Перес благодаря успеху на городской трассе в столице Азербайджана не только одержал вторую победу в карьере, но и поднялся на третье место в общем зачёте.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
17:30
-
16:44
-
15:39
-
14:46
-
13:56
-
13:03
-
11:51
-
10:56
-
09:54
-
00:15
-
00:13
-
00:11
-
00:01
- 6 июня 2021
-
23:48
-
22:41
-
22:37
-
22:31
-
22:10
-
22:08
-
21:43
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:53
-
20:35
-
20:29
-
20:17
-
20:07
-
19:51
-
19:21
-
19:01
-
18:51
-
18:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам