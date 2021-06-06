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Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Азербайджана Формулы-1

Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Азербайджана Формулы-1
Евгений Кустов
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Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Азербайджана Формулы-1 на уличной трассе в Баку. Больше всего голосов получил пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, представляющий Германию. Немец занял в квалификации 11-е место, но в гонке благодаря верной тактике с оттянутым пит-стопом вышел на четвёртое место, а после аварии Макса Ферстаппена и вылета Льюиса Хэмилтона закончил гонку на второй позиции.

На подиум Гран-при Азербайджана Формулы-1 вместе с Феттелем поднялись мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес и французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в своей шестой гонке в Формуле-1 занял 14-е место.

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