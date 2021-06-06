Перес: жаль Ферстаппена, было бы здорово завоевать победный дубль
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Победитель Гран-при Азербайджана, пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой успех, попутно выразив сожаление о неудаче напарника по команде Макса Ферстаппена, сошедшего с дистанции за четыре круга до финиша.
«Я очень счастлив. Обычно гонки в Баку превращаются в сумасшествие. Мне жаль Макса, он заслуживал победу. Было бы здорово завоевать победный дубль. Но победа в целом — уже фантастический результат.
Было сложно добраться до финиша, нам повезло. У Хэмилтона был очень хороший темп на протяжении всей гонки, он атаковал меня каждый круг. У меня получился не лучший рестарт, Хэмилтон был рядом, но он в итоге не вписался в поворот. Такой результат придаст импульса и уверенности мне и команде», — приводит слова мексиканца BBC.
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