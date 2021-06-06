Феттель прокомментировал успешное выступление в Баку

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал успех на Гран-при Азербайджана. Четырёхкратный чемпион мира впервые завоевал подиум с новой командой, заняв второе место.

«Это большой успех для команды. У нас был хороший старт, мы отвоевали несколько позиций и следили за резиной. На первом рестарте у нас был хороший темп, это помогло мне отыграть ещё две позиции.

Нам удалось сохранить шины в хорошем состоянии, и в этом был секрет нашего темпа. В целом получился отличный день. Я на седьмом небе от счастья. Это было замечательно. Мы действительно не ожидали подняться на подиум», — приводит слова немца BBC.

Напомним, что победу на Гран-при Азербайджана завоевал Серхио Перес на «Ред Булл». Топ-3 замкнул Пьер Гасли.