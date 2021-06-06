Российский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал финиш на третьем месте в основной гонке Формулы-2 в Баку после старта с десятой позиции.



«Мой старт был хорошим, но я решил не рисковать. В итоге проиграл одно место Друговичу, но затем отыгрался. После этого я постарался обогнать как можно больше машин. Думаю, были хорошие манёвры и сражения, и я прорвался через пелотон. Я отыграл несколько мест на «софте», а затем мы совершили пит-стоп на круг позже парней впереди, чтобы не терять время. Но если честно, то я всё равно немного потерял, потому что задние колёса уже «ушли».



Итак, мы совершили пит-стоп, сам он был хорошим, но когда мы выехали, то соперники уже прогрели шины. Юри и Оскар проехали мимо, я был позади Бошунга. Я ехал четвёртым, и моей целью было как можно быстрее пройти Бошунга. На следующем круге я сделал это и стал третьим, а у парней впереди был очень сильный темп. Я был более-менее в их ритме, быть может, чуть медленнее, и осознал, что отставание довольно большое. Я решил, что лучше поберечь шины на случай сейфти-кара. Если бы я сильно атаковал, то мог бы ехать на одну-две десятые быстрее них, но не было смысла так сильно рисковать.



Я доволен третьим местом. Мы набрали неплохие очки благодаря победе, третьему и пятому местам. Это то, что было мне нужно, ведь Бахрейн прошёл совсем не по плану, было слишком много проблем, хотя темп был сильным. Здесь мы наконец-то показали определённые результаты и теперь будем работать дальше.



Я знаю, что мы быстры, но важно немного лучше обдумывать ход ведения гонки. Например, в первой гонке в Монако я слишком нервничал, допустил ошибку, сломал антикрыло и сошёл. Тем самым я полностью испортил две первые гонки. В основной я был неподалёку от Тео, но возникла проблема на пит-стопе, и я лишился второго места. Это просто опыт. Нужно быть, вероятно, чуть более спокойным — именно это я и сделал в нынешний уик-энд. Я постарался быть спокойнее и использовать возможности, когда они представляются, и это отразилось на результатах», — приводит слова Шварцмана официальный сайт Формулы-2.

Новость по теме Роберт Шварцман вышел на третье место в личном зачёте Формулы-2