Мазепин рассказал, почему чуть не врезался в стену во время гонки Формулы-1 в Баку

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш на 14-м месте в гонке Гран-при Азербайджана.
«Гонка сама по себе была неплохой. Она получилась немного раздражающей из-за того, что определённые вещи вынудили откатиться назад. Но темп был. Мы несколько экспериментировали, ведь мне с самого начала пришлось контролировать работу тормозов, так как они перегревались. Пришлось поменять тормозной баланс, из-за чего имелась склонность к блокировке шин. Я почти врезался в стену, что стоило мне немалого времени.
В этой гонке были остановки и новые старты, она снова оживала. Я немного расстроен тем, что проиграл позицию своему напарнику на финишной прямой. Но что есть, то есть. Думаю, наши итоговые позиции приятны для команды, но понятно, что с рядом других пилотов произошли неожиданности, которые позволили нам оказаться в таком положении. В целом всё довольно позитивно», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
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