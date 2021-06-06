«Всё улажено». В «Хаасе» обсудили инцидент между Шумахером и Мазепиным на финише

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал финиш Мика Шумахера и Никиты Мазепина на 13-м и 14-м местах в гонке Гран-при Азербайджана, а также небольшой инцидент между гонщиками на последнем круге. Когда Шумахер атаковал Мазепина, то россиянин начал смещаться вправо и чуть не заблокировал напарника, чем напугал и рассердил его.



«Очевидно, сегодня была захватывающая гонка, как ни погляди. В итоге у нас лучший результат в этом году, и я рад за всех. Учитывая наше нынешнее положение, очень трудно добиваться такого результата. Все очень упорно работали ради этого — и вот это произошло.



Очевидно, что произошла одна ситуация на прямой. Но всё улажено, мы уже разрядили обстановку. Было некоторое недопонимание, но всё в порядке, двигаемся дальше», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».