Вольф: должен сказать Льюису, что случившееся — не результат его ошибки

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился эмоциями после неудачного для команды Гран-при Азербайджана. По словам функционера, он намерен сказать лидеру команды Льюису Хэмилтону, что в провальном результате нет его вины.

«Меня ждёт четырёхчасовой перелёт с Льюисом, и я должен дать ему знать, что случившееся — не результат его ошибки. Он не допускал ошибки. Сейчас я очень зол. Но мне нужно превратить эту энергию во что-то продуктивное, чтобы мы могли прибавить к Гран-при Франции», — приводит слова Вольфа BBC.

Напомним, после рестарта на Гран-при Азербайджана за два круга до финиша Хэмилтон потерял контроль над машиной и откатился на 16-е место. Его напарник Валттери Боттас также провалился и финишировал за пределами топ-10.