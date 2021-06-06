Вольф: должен сказать Льюису, что случившееся — не результат его ошибки
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился эмоциями после неудачного для команды Гран-при Азербайджана. По словам функционера, он намерен сказать лидеру команды Льюису Хэмилтону, что в провальном результате нет его вины.
«Меня ждёт четырёхчасовой перелёт с Льюисом, и я должен дать ему знать, что случившееся — не результат его ошибки. Он не допускал ошибки. Сейчас я очень зол. Но мне нужно превратить эту энергию во что-то продуктивное, чтобы мы могли прибавить к Гран-при Франции», — приводит слова Вольфа BBC.
Напомним, после рестарта на Гран-при Азербайджана за два круга до финиша Хэмилтон потерял контроль над машиной и откатился на 16-е место. Его напарник Валттери Боттас также провалился и финишировал за пределами топ-10.
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