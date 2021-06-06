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Хэмилтон объяснил провал на рестарте Гран-при Азербайджана

Хэмилтон объяснил провал на рестарте Гран-при Азербайджана
Микаил Гусейнов
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана, по результатам которого он занял пятнадцатое место. Британец объяснил, с чем был связан его провал во время второго рестарта.

«Конечно, это был достаточно унизительный опыт. Мы упорно работали, чтобы вернуться в топ-10, я поставил на кон буквально всё, но в конце концов проиграл.

Я задел выключатель, который отключает тормоза, так что в итоге в первом повороте просто ехал по прямой. Прошу прощения у парней и девушек. Я понятия не имел, что задел эту магическую кнопку. Что касается Ферстаппена, ему очень не повезло. Сегодня был день больших неудач. Попробуем перегруппироваться и вернуться сильнее к следующему этапу», — приводит слова британца Sky Sports.

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