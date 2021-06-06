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Ферстаппен: когда Хэмилтон ошибся, мне измеряли давление

Ферстаппен: когда Хэмилтон ошибся, мне измеряли давление
Микаил Гусейнов
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал сход на Гран-при Азербайджана, а также рассказал, что делал в момент второго рестарта, когда решающую ошибку допустил его конкурент в борьбе за титул Льюис Хэмилтон.

«Не очень приятные впечатления. Со мной всё в порядке, но не с болидом. У нас была сильная гонка, мы полностью контролировали обстановку. То, что случилось — разочаровывает. Мы потеряли много очков, хотя могли создать отрыв в общем зачёте. Ещё больше расстраивает, что всё случилось в конце. Но что есть, то есть. Мы по-прежнему лидеры чемпионата, даже невзирая на то, что я закончил гонку вот так.

Когда Хэмилтон допустил ошибку, я был в медицинском пункте. Мне измеряли давление. Мой телефон разрывался. Но даже в этот момент и с учётом всех сообщений в телефоне давление было в порядке», — приводит слова Ферстаппена BBC.

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