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Леклер рассказал, как потерял лидерство в гонке из-за бакинского дерева

Леклер рассказал, как потерял лидерство в гонке из-за бакинского дерева
Евгений Кустов
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал борьбу за лидерство на первых кругах гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1, объяснив, из-за чего он пропустил вперёд Льюиса Хэмилтона.

«На первых кругах всё было более-менее в порядке, на затем произошло кое-что, что, думаю, не было видно в телетрансляции. В середине 15-го поворота лежало что-то похожее на оторвавшийся от дерева куст. Я потерял немного времени, потому что срезал трассу и затем волновался, не отыграл ли на этом времени относительно Льюиса, который не срезал трассу. Так что я замедлился, а потом он опередил меня. После этого было нелегко, потому что я ехал позади Льюиса и были проблемы с грязным воздухом.

Как только я выпал из зоны DRS, меня опередил Макс. Ну а затем просто оказался в замкнутом круге, потому что все машины вокруг меня были чуть быстрее. Были некоторые проблемы, затем я немного восстановил скорость, но после этого мы решили провести ранний пит-стоп», — приводит слова Леклера The Race.

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