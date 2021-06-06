Леклер рассказал, как потерял лидерство в гонке из-за бакинского дерева

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал борьбу за лидерство на первых кругах гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1, объяснив, из-за чего он пропустил вперёд Льюиса Хэмилтона.



«На первых кругах всё было более-менее в порядке, на затем произошло кое-что, что, думаю, не было видно в телетрансляции. В середине 15-го поворота лежало что-то похожее на оторвавшийся от дерева куст. Я потерял немного времени, потому что срезал трассу и затем волновался, не отыграл ли на этом времени относительно Льюиса, который не срезал трассу. Так что я замедлился, а потом он опередил меня. После этого было нелегко, потому что я ехал позади Льюиса и были проблемы с грязным воздухом.



Как только я выпал из зоны DRS, меня опередил Макс. Ну а затем просто оказался в замкнутом круге, потому что все машины вокруг меня были чуть быстрее. Были некоторые проблемы, затем я немного восстановил скорость, но после этого мы решили провести ранний пит-стоп», — приводит слова Леклера The Race.