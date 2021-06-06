В «Пирелли» назвали вероятную причину аварий Стролла и Ферстаппена

Руководитель департамента Формулы-1 «Пирелли» Марио Изола прокомментировал аварии Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана, случившиеся после потери давления в левых задних колёсах.



«Думаю, могу исключить вероятность, что проблемы с колёсами были связаны с износом. Заднее левое колесо не подвергается в Баку наибольшей нагрузке — таковым является заднее правое. Не хочу делиться какими-то предварительными выводами, но похоже, что речь идёт о порезах вследствие обломков на трассе. У нас ведь были другие машины, которые проехали такое же количество кругов на таких же шинах и не имели проблем. Да и команды сказали нам, что у них по телеметрии не было никаких предупреждений о том, что с шинами что-то не так.



Если говорить о Максе, то его проблема могла быть вызвана осколком от машины Лэнса. Что же до Лэнса, то, честно, я не знаю, ведь до его аварии не было никаких инцидентов.



Очевидно, ещё одним элементом нашего расследования будут фотографии и любые видеозаписи, если мы сможем использовать их для лучшего понимания случившегося», — приводит слова Изолы официальный сайт Формулы-1.