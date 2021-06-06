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Леклер хочет понять, почему пилоты «Астон Мартин» были так быстры в Баку

Леклер хочет понять, почему пилоты «Астон Мартин» были так быстры в Баку
Евгений Кустов
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер обратил внимание на высокую скорость пилотов «Астон Мартин» Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля в гонке Гран-при Азербайджана Формулы-1. Феттель занял второе место, Стролл сошёл из-за аварии.

«Мне понравилась финальная часть гонки, но первая не была отличной. При этом, скажем так, она не была и разочарованием. Мы знали, что «Ред Булл» и «Мерседес» имеют чуть большую скорость, чем мы, на длинных сериях кругов. Так что я старался не сражаться с ними чрезмерно, пытался сосредоточиться на собственной гонке. Но я думаю, что двумя главными сюрпризами были два пилота «Астон Мартин», которые просто летели. Нам нужно понять, из-за чего, потому что сегодня они что-то сделали, как надо», — приводит слова Леклера PlanetF1.

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