«Было не слишком приятно». Шумахер прокомментировал инцидент с Мазепиным на финише

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер признался, что ему не понравился манёвр своего партнёра по команде Никиты Мазепина на последнем круге гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1. Шумахер с помощью слипстрима атаковал Мазепина на стартовой прямой, но когда Мик начал смещаться правее, то туда же попробовал перестроиться Никита, прежде чем вернуться левее. Этот манёвр рассердил Шумахер, который жестами руки показал Мазепину своё недовольство.



«Мне нужно изучить ещё раз, что произошло. Внутри машины было не слишком приятно», — заявил Шумахер в интервью немецкому Sky после гонки.



Немецкий гонщик закончил гонку на 13-м месте, опередив россиянина всего на 74 тысячные секунды. Для «Хааса» такой результат стал лучшим в сезоне.