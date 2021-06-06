Гасли: думал, что Леклер пройдёт меня, но мне очень хотелось завоевать подиум

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от завоевания третьего места на Гран-при Азербайджана. По словам француза, в какой-то момент у него были сомнения в том, что ему удастся удержать место в топ-3.

«Удивительный уик-энд. Первое место на свободной практике, четвёртая позиция в квалификации и вот теперь подиум. Очень рад за всех ребят. Отличный результат. Последние два круга были очень напряжёнными. У меня была действительно упорная борьба с Леклером. С середины гонки мы испытывали проблемы с мотором. Мы теряли мощность на прямых, так что я знал, что тяжело будет вплоть до финиша, но мне удавалось оставаться четвёртым.

После рестарта думал, что Шарль меня обгонит на прямых, так как мы теряли мощность. Но на горизонте мелькал подиум, и я делал всё, что в моих силах. Это была сложная, но честная борьба. Машина была хороша на протяжении всего уик-энда, мы добыли фантастический результат. Очень рад, что вознаградил команду подиумом», — приводит слова француза пресс-служба «Альфа Таури».

Видео борьбы Гасли с Леклером доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.