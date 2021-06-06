Штрафные баллы пилотов Ф-1 после ГП Азербайджана. Норрис возглавил таблицу

По итогам Гран-при Азербайджана сразу два пилота получили по три штрафных балла. Гонщик «Макларена» Ландо Норрис был наказан за то, что не заехал на пит-лейн в режиме красных флагов в квалификации, а Николас Латифи получил наказание за нарушение во время гонки — канадец также не заехал на пит-лейн, но в режиме машины безопасности, несмотря на требования от дирекции гонки.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021. Лидером в данном протоколе теперь является Ландо Норрис, на счету которого восемь баллов. Его «преследует» Льюис Хэмилтон, на счету которого шесть баллов. Столько же у Джорджа Расселла из «Уильямса».

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Ландо Норрис «Макларен» 8 12 июля 2021 года — 2 балла Льюис Хэмилтон «Мерседес» 6 5 июля 2021 года — 4 балла Джордж Расселл «Уильямс» 6 1 августа 2021 года — 3 балла Себастьян Феттель «Астон Мартин» 5 27 марта 2022 года — 3 балла Кими Райкконен «Альфа Ромео» 5 19 июля 2021 года — 1 балл Серхио Перес «Ред Булл» 4 16 августа 2021 года — 1 балл Лэнс Стролл «Астон Мартин» 4 25 октября 2021 года — 1 балл Николас Латифи «Уильямс» 3 6 июня 2022 года — 3 балла Шарль Леклер «Феррари» 3 11 июля 2021 года — 1 балл Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 3 2 августа 2021 года — 1 балл Никита Мазепин «Хаас» 2 2 мая 2022 года — 1 балл Эстебан Окон «Альпин» 1 8 августа 2021 года — 1 балл Даниэль Риккардо «Макларен» 1 27 сентября 2021 года — 1 балл Карлос Сайнс «Феррари» 1 15 ноября 2021 года — 1 балл Юки Цунода «Альфа Таури» 1 18 апреля 2022 года — 1 балл Пьер Гасли «Альфа Таури» 1 9 мая 2022 года — 1 балл