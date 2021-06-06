Гасли попросил Квята принести на вечеринку водку, Даниил отказался пить «Ред Булл»

Резервный гонщик «Альпин», россиянин Даниил Квят вновь попробовал себя в роли ведущего послегоночного шоу Формулы-1. После финиша гонки Гран-при Азербайджана Квят принимал участие в обсуждении интересных моментов гонки, а также в беседе с гонщиками. В частности, россиянин весело пообщался с финишировавшим на третьем месте пилотом «Альфа Таури» Пьером Гасли, с которым они ранее были напарниками по команде.
— Квят: Хорошая работа, парень.
— Гасли: Ты же останешься сегодня, чтобы вместе пропустить по бокальчику?
— Квят: Ха-ха, может быть, я тебе напишу.
— Гасли: Никаких «может быть»! Сегодня ты пьёшь с нами. Я возьму «Ред Булл», а ты принесёшь водку, ты же русский!
— Квят: Справедливо! Но оставь свой напиток при себе, с меня достаточно «Ред Булл»!
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