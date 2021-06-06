В Формуле-1 показали момент аварии Ферстаппена в Баку

Пресс-служба Формулы-1 на официальной странице чемпионата в «Инстаграме» показала эпизод, который привёл к сходу лидера общего зачёта, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Напомним, за пять кругов до финиша на стартовой прямой на машине Ферстаппена лопнула шина. Макс влетел в стену и разбил болид.
Соответствующий эпизод доступен на странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Гонку в Баку в итоге выиграл напарник Ферстаппена, Серхио Перес. Второе место завоевал пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, а топ-3 замкнул Пьер Гасли на «Альфа Таури». Ферстаппен сохранил лидерство благодаря неудаче Льюиса Хэмилтона. На рестарте британец совершил ошибку и в итоге откатился на пятнадцатое место.
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