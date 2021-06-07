«Такое должно штрафоваться!» Ральф Шумахер раскритиковал оборону Мазепина от Мика

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поддержал жалобу своего племянника Мика на действия Никиты Мазепина на последнем круге гонки Гран-при Азербайджана. Обороняясь от напарника, Мазепин начал смещаться в его сторону, но в последний момент отрулил обратно. Мик пожаловался на действия сокомандника своему гоночному инженеру: «Он что, хочет нас убить?»



«Вполне точно! То, что делал Никита, было просто невероятно опасно. На скорости за 300 километров в час так делать вообще нельзя, такое должно штрафоваться», — написал Шумахер в своём аккаунте в «Инстаграме».



Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что инцидент был обсуждён внутри команды, он случился из-за недопонимания и сейчас внутри коллектива нет никаких проблем.

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