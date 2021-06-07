«Опасен для себя и других». Болельщики Ф-1 раскритиковали Мазепина за борьбу с Шумахером

На финише гонки Гран-при Азербайджана произошёл инцидент между пилотами «Хааса» — россиянином Никитой Мазепиным и Миком Шумахером. Обороняясь от напарника, Мазепин начал смещаться в его сторону, но в последний момент отрулил обратно. Мик пожаловался на действия сокомандника своему гоночному инженеру: «Он что, хочет нас убить?»



Болельщики достаточно однозначно отреагировали на этот эпизод, подвергнув критике россиянина.



«Абсолютно неприемлемое пилотирование. „Хаасу“ нужно что-то с этим сделать».



«Проще говоря, он представляет опасность для себя и других пилотов».



«Позор, что ФИА дала Ландо три штрафных балла за прецедентный случай, но Мазепин не получил баллов за этот опасный для жизни манёвр».



«Его отец может владеть командой, но это не добавит ему таланта. Он один из самых безответственных гонщиков на стартовой решётке. В конец концов он просто подвергает жизни других опасности».



«Прогноз: Мик Шумахер будет выступать в другой команде в следующем году».



«Мы больше не удивляемся подобному? Он не остановится, пока не появится жертва».



«Деньги для „Хааса“ важнее всего. Мазепин опасен для других гонщиков».



«Может быть, это стиль вождения на российских улицах?»



Не обошлось и без комментариев в поддержку россиянина, пусть их оказалось и не так много.



«Этого бы не случилось, если бы Мик не попытался совершить обгон. Может быть, он теперь дважды подумает в будущем? Оставайся позади, если боишься, сынок».



«Здесь нет ничего неправильного».