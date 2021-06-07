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Ральф Шумахер призвал отстранить Мазепина на одну гонку за опасный манёвр

Ральф Шумахер призвал отстранить Мазепина на одну гонку за опасный манёвр
Антон Мозговой
Francois Nel/Getty Images
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал инцидент, который произошёл в концовке Гран-при Азербайджана. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин совершил опасный манёвр, защищая позицию от напарника Мика Шумахера, племянника Ральфа. Шумахер по радио возмутился действиями напарника, предположив, что тот хочет всех убить. По мнению Ральфа Шумахера, подобный манёвр заслуживает дисквалификации.

«Подобные резкие движения неприемлемы. Мы говорим о езде на скорости более 300 километров в час. Такие действия могут быть опасными для жизни. Контакт на такой скорости может привести к тому, что болид взлетит в воздух!

Мазепин — очень приятный молодой человек, в общении в боксах он очень вежлив. Но во время гонок он зачастую действует неправильно. Ему нужно срочно поработать над этим.

Судьи уже пообещали рассмотреть ситуацию, но я даже не знаю, что там можно рассматривать. Это было опасно и неприемлемо. На мой взгляд, очевидно, что это заслуживает наказания. Отстранение на одну гонку было бы логичным. Он бы задумался, что так вести себя нельзя», — написал Шумахер на своей колонке на сайте Sky Germany.

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