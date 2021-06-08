Хорнер укорил Вольфа в том, что тот публично критикует свою команду
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о критике, которой подверг «Мерседес» Тото Вольф. После провального Гран-при Азербайджана Вольф довольно жёстко прокомментировал неудачную работу команды. Происходящее руководитель «Мерседеса» назвал «недопустимым».
«Тото дал довольно громкие комментарии в минувший уик-энд. Он никогда не стесняется поджаривать свою команду в публичном пространстве, с чем я не согласен. Но это его прерогатива», — цитирует Хорнера F1i.
В Азербайджане и Монако пилоты «Мерседеса» провалили гонки, а команда набрала лишь семь очков. Это худший результат на двух гонках подряд с 2012 года.
Отметим, что Вольф и Хорнер неоднократно подкалывали и поддевали друг друга в медиапространстве.
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