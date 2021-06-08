Шинный эксперт: в «Пирелли» всегда винят пилотов и команды, но не себя

Известный эксперт по шинам Формулы-1 Кис ван де Гринт поделился мнением о взрыве шины на болиде пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена во время Гран-при Азербайджана. Ферстаппен дал понять, что винит во всём производителя шин, компанию «Пирелли», но поставщик резины вину не признал.
«В теории на трассе могли быть какие-то обломки. Но похоже, что у Стролла и Ферстаппена были одинаковые ситуации. Неплохое совпадение, если такое происходит после 34 кругов на двух машинах. И что, какой-то мусор был на трассе лишь для Стролла и Ферстаппена, но не для других?
Думаю, что в «Пирелли» и так нервничали перед Гран-при Азербайджана. Они всё время винят мусор на трассе, команды за ошибки или стиль пилотирования. Они никогда не видят проблем в своих шинах. Умеренная самокритика была бы к месту», — цитирует ван де Гринта GrandPX со ссылкой на Dagblad.
Также эксперт выступил за появление ещё одного производителя шин в Формуле-1. По мнению ван де Гринта, конкуренция поможет повысить качество резины.
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