«КАМАЗ-мастер» назвал составы экипажей на «Шёлковый путь»

Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» примет участие в международном ралли «Шелковый путь» 2021 года в количестве семи экипажей, сообщает пресс-служба гоночного коллектива.
В грузовом зачёте ралли примут участие семь экипажей «КАМАЗ-мастера». Полностью составы экипажей выглядят так: пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Искандэр Романов; Айрат Мардеев, Дмитрий Свистунов, Вадим Ахметов; Антон Шибалов, Дмитрий Никитин, Иван Татаринов; Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев, Ильгиз Ахметзянов; Андрей Каргинов, Андрей Мокеев, Иван Мальков; Сергей Куприянов, Александр Куприянов, Сергей Кренев; Богдан Каримов, Альберт Арсланов, Владимир Рыбаков.
Соревнования пройдут 1-11 июля на территории России и Монголии. Старт запланирован в Омске, финиш — в Улан-Баторе. За 10 этапов участники гонки преодолеют более 5400 километров.
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