Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«КАМАЗ-мастер» назвал составы экипажей на «Шёлковый путь»

«КАМАЗ-мастер» назвал составы экипажей на «Шёлковый путь»
Евгений Кустов
Комментарии

Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» примет участие в международном ралли «Шелковый путь» 2021 года в количестве семи экипажей, сообщает пресс-служба гоночного коллектива.

В грузовом зачёте ралли примут участие семь экипажей «КАМАЗ-мастера». Полностью составы экипажей выглядят так: пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Искандэр Романов; Айрат Мардеев, Дмитрий Свистунов, Вадим Ахметов; Антон Шибалов, Дмитрий Никитин, Иван Татаринов; Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев, Ильгиз Ахметзянов; Андрей Каргинов, Андрей Мокеев, Иван Мальков; Сергей Куприянов, Александр Куприянов, Сергей Кренев; Богдан Каримов, Альберт Арсланов, Владимир Рыбаков.

Соревнования пройдут 1-11 июля на территории России и Монголии. Старт запланирован в Омске, финиш — в Улан-Баторе. За 10 этапов участники гонки преодолеют более 5400 километров.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021