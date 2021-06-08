Хорнер отказался говорить о возможном продлении контракта «Ред Булл» с Пересом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о ситуации с продлением контракта с пилотом команды Серхио Пересом. Мексиканец перешёл в «Ред Булл» перед началом сезона. Нынешний контракт Серхио рассчитан на один сезон. После перехода в «Ред Булл» он уже выиграл Гран-при Азербайджана.

«Мы знали, что Серхио успешно выступает в Баку. Но у нас не было даже представления, насколько сильную гонку он проведёт.

Он был быстр с первой практики и допустил лишь одну ошибку в квалификации. Но его скорость в гонке была феноменальной.

Если бы он не остановился поздновато на пит-стоп, то оказался бы на трассе где-то поблизости с Ферстаппеном. Он был настолько быстр в чистом воздухе! Действительно впечатляет.

Серхио превзошёл наши ожидания. Наконец у нас есть два пилота, которые могут быть на подиуме. И это даёт нам дополнительную стрелу в нашем арсенале.

Нам нужны были два пилота, которые могут регулярно набирать очки. Я очень рад, что это произошло.

Сделал ли Перес уже достаточно всего, чтобы продлить контракт? У нас ещё очень много времени для решения этого вопроса. Но Серхио отлично справляется со своей работой. Ему надо продолжать в том же духе», — цитирует Хорнера GrandPX.