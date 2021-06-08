Тост: у «Альфа Таури» всё получится, ведь Цунода — суперталант

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост похвалил пилота команды Юки Цуноду за выступление на Гран-при Азербайджана. Цунода стал седьмым в квалификации, что является лучшим результатом в его карьере. Также он занял седьмое место в гонке, что стало лучшим результатом японца в сезоне.
«Юки проделал фантастическую работу, я хочу сказать. Да, у него был небольшой инцидент в квалификации, такое происходит и с более опытными пилотами. Его темп в гонке был невероятным.
Он находится на правильном пути, думаю, что во второй части сезона у него будут хорошие результаты.
Это была фантастическая работа, отличное выступление. Нам нужно ещё поработать над некоторыми вещами, мы это понимаем. Но я уверен, что всё получится, ведь Цунода — суперталант», — цитирует Тоста Crash.
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