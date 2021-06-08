В «Феррари» признались, что после поула Леклера ждали от гонки в Баку большего

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал результат команды в Гран-при Азербайджана. Пилот «Феррари» Шарль Леклер стартовал с поула в Баку, однако пришёл к финишу за пределами первой тройки, став четвёртым. Другой пилот команды Карлос Сайнс финишировал восьмым.



«Конечно, мы ожидали чего-то большего после квалификации. Мы не достигли совершенства во многих компонентах. Но результат такой, какой есть. Что ж, нам следует извлечь из этого уроки. Не сомневаюсь, что после просмотра гонки мы найдём моменты, которые следует улучшить», — приводит слова Бинотто Autosport.

Маттиа также поделился мнением о прогрессе команды, отметив её перемещение на третье место в Кубке конструкторов (94).

«В целом же я считаю, что мы провели хорошие выходные, а потому должны сохранять бодрость и позитив. Наконец мы третьи в Кубке конструкторов. Это показывает, что мы всё-таки прогрессируем. У нас будет сразу три гонки подряд в течение следующих недель. Мы придаём этому большое значение. Так что, безусловно, мы по-прежнему сконцентрированы и настроены бороться», — сказал Бинотто.