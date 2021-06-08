Первый болид Михаэля Шумахера в Формуле-1 выставлен на продажу

Первая машина семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера в Формуле-1, шасси Jordan 191 №6, выставлена на аукцион британской компанией Speedmaster Cars. Об этом сообщается на официальном сайте Speedmaster Cars.



Именно на этом болиде в 1991 году во время Гран-при Бельгии 1991 года на трассе «Спа-Франкоршам» Шумахер провёл первую тренировку. Команда Jordan тогда привезла сразу три шасси: номер 4, номер 5 и номер 6. Первые круги по «Спа-Франкоршам» Михаэль провёл за рулём шасси номер 5 и оказался быстрее напарника Андреа де Чезариса. Итальянец тогда подумал, что с его болидом что-то не так, и сменил шасси номер 6 на номер 4. Шестое же получил Михаэль. На нём Михаэль продемонстрировал восьмое время в первой тренировке и оказался быстрее де Чезариса.

Фото: https://speedmastercars.com

Отметим, начальная стоимость машины, выставленной на продажу, составляет 1,25 млн фунтов стерлингов.