«Хонда» повысила надёжность мотора перед Гран-при Франции

«Ред Булл» и «Альфа Таури», в отличие от «Мерседеса» и «Феррари», не стали производить замену силовых установок перед Гран-при Азербайджана. Как сообщает Auto Motor und Sport, «Хонда» планирует это сделать во Франции в следующие выходные. По сведениям издания, японская компания поработала над надёжностью мотора, что сделает возможным «Ред Булл» и «Альфа Таури» использовать двигатель на большей мощности.



В Баку у пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли произошли технические неисправности, когда мощность силовой установки на его автомобиле снизилась на середине дистанции, из-за чего ему было сложно сохранять темп на прямых. К финишу он в итоге пришёл третьим. Победителем этапа стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе место занял гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель.