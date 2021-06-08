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Тео Пуршер, сломавший руку в основной гонке Формулы-2 в Баку, рассказал о самочувствии

Тео Пуршер, сломавший руку в основной гонке Формулы-2 в Баку, рассказал о самочувствии
Виталий Весёлый
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Гонщик команды «АРТ» Тео Пуршер, получивший травму во время основной гонки этапа Формулы-2 в Азербайджане на уличной трассе в Баку, рассказал о своём состоянии.

«Сразу хочу отметить, что что со мной всё в порядке. Я оперативно был доставлен в специализированную клинику в Монако. Что касается травмы, то это перелом левой лучевой кости. Признаюсь, очень больно, но в целом сносно.

Рука будет обездвижена в течение четырёх недель, но я сделаю всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться в строй. Пока не знаю, получится ли принять участие в следующем этапе Формулы-2 в Сильверстоуне, но я точно буду усердно работать и молиться, чтобы это произошло», — написал Пуршер на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на официальной странице Пуршера в «Твиттере».

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